بالصور- أمن الدّولة تُعمّم صورة موقوف: لمن وقع ضحيّته التقدّم من المديرية

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قامت المديريّة العامّة لأمن الدّولة - المجموعة الخاصّة، بتوقيف المدعوّ ه. ش.، بناءً على إشارة القضاء، بعد قيامه بانتحال صفة أمنيّة وأخرى دينيّة، وبعمليّات سرقة و نشل ونصب واستدراج مواطنين وتهديدهم.

بعد التحقيق معه، اعترف بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه، وتبيّن وجود عدّة مذكرات توقيف غيابيّة بحقّه.

بعد ما تقدّم، تُعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة المدعوّ ه. ش.، وتطلب إلى المواطنين الذين وقعوا ضحيّته، التقدّم من المديريّة العامّة لأمن الدّولة - السوديكو، من أجل إجراء المقتضى القانونيّ المناسب.

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