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بيان توضيحيّ من السفارة الأوكرانية بشأن واردات الحبوب في مرفأ طرابلس

29
JULY
2022
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أكّدت السفارة الأوكرانية في لبنان أنّه "أثناء الاحتلال الروسي، تمت سرقة أكثر من 500 ألف طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف المحتلة"، مضيفة أنّه "كانت هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسوريا، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان".
وأشارت السفارة في بيان إلى أنّ "وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا أثبتت تورّط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية المسروقة. في نفس الوقت، هذه القائمة غير مكتملة ويتم تحديثها باستمرار. ظهرت السفينة Laodicea في هذه القائمة".
وتابعت: "يشير هذا التقرير https://www.russiatheftreport.com/russia-theft- report.html في الصفحة 18 إلى سفينة Laodicea التي تم تسجيلها في مدينة فيوديسيا في 4 تموز. واليوم، أصدر قاضي المحكمة الأوكرانية قرارًا بشأن حجز السفينة Laodicea مع البضاعة المحمولة على متنها. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه السفينة تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لقانون سيزار".

وأضافت: "كما أجرى التحقيق الصحفيون في موقع myrotvorets، الذين حققوا في مسار السفينة من فيودوسيا إلى طرابلس.

ووأضافت: "تم تأكيد حقائق التصدير غير القانوني للحبوب من أوكرانيا ليس فقط من قبل وكالات إنفاذ القانون، ولكن أيضاً في إطار التحقيقات الصحفية، وكذلك من خلال مبادرة دراسة القرصنة الروسية، وهي مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين وخبراء التجارة الدولية في مجال الأمن القومي".

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