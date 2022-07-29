الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنتخب مجمع الرئاسة العامة الجديد

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صدر عن أمانة السرّ العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة البيان التالي:

بعد خلوة المجمع العام العادي المنعقد من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر تمّوز ٢٠٢٢، وبعد الصلاة واستلهام الرّوح القدس،

إنتخبت الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في هيئتها الانتخابيّة المنعقدة في التاسع والعشرين من شهر تمّوز ٢٠٢٢ مجمع الرئاسة العامّة الجديد:





قدس الأباتي هادي محفوظ، رئيساً عامّاً للرهبانيّة اللبنانيّة المارونية

الأب جورج حبيقه، نائباً عامّاً

الأب ميشال ابو طقة، مدبّراً عامّاً

الأب جوزف قمر ، مدبّراً عامّاً

الأب طوني فخري، مدبّراً عامّاً

إنّ الرهبانيّة إذ تشكر جميع الّذين واكبوها بالصلاة، تسأل الربّ أن يباركهم، وأن يزرع في بيوتهم وعيالهم أمانه وسلامه، وأن يحمي الوطن وجميع أبنائه.

يحتفل قدس الأب العام ومجمع الرئاسة العامّة الجديد بقدّاس الشكر نهار الأحد ٣١ تمّوز، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في دير مار أنطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونية ويتقبل التهاني حتّى الساعة السابعة مساءً. كما يتقبل التهاني يومي الإثنين والثلاثاء ١ و٢ آب من الساعة الثالثة بعد الظهر حتّى الثامنة مساء في دير مار أنطونيوس – غزير.

الأباتي هادي محفوظ هو من مواليد الفيدار (جبيل) سنة ١٩٦٧.

– دخل ابتداء الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة سنة ١٩٨٤؛ أبرز نذوره المؤقتة فيها سنة ١٩٨٦؛ أبرز نذوره المؤبدة فيها سنة ١٩٩٠.

– سيم كاهنًا سنة ١٩٩١.

– إجازة في علم اللاهوت من كليّة اللاهوت الحبريّة في جامعة الروح القدس – الكسليك، سنة ١٩٩١.

– دكتوراه في الكتاب المقدس من المعهد البيبليّ الحبريّ في روما، سنة ٢٠٠٢.

– رئيس دير مار مارون – عنايا (ضريح القديس شربل) : ٢٠٠١ – ٢٠٠٤.

– أمين عام مشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط : ٢٠٠٤ – ٢٠٠٧.

– رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك: ٢٠٠٧ – ٢٠١٦.

– مدبر عام في الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ٢٠١٦ – ٢٠٢٢.

– أستاذ في كليّة اللاهوت الحبريّة في جامعة الروح القدس – الكسليك منذ سنة ٢٠٠٢.