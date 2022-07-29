مسؤول في شركة حبوب تركية يكشف حقيقة السفينة السورية الراسية في لبنان!

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نفى مسؤول في شركة لتجارة الحبوب، ومقرها تركيا، أن تكون شحنات الشعير والطحين على متن سفينة ترسو في ميناء طرابلس، قد سُرقت من أوكرانيا، قائلا إن "مصدر الدقيق هو روسيا".



وكشف المسؤول في شركة لويال أغرو، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، أن "الشركة سعت لاستيراد 5000 طن من الطحين إلى لبنان، لبيعها لمشترين من القطاع الخاص، وليس للحكومة اللبنانية".



وسبق أنّ ادّعت السفارة الأوكرانية في لبنان أمس الخميس، أن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات رست في ميناء طرابلس "وعلى متنها 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق نشتبه في أنها أُخذت من مخازن أوكرانية".

وقالت السفارة الروسية في بيروت إنه "ليس لديها معلومات عن السفينة السورية أو شحنة جلبتها شركة خاصة إلى لبنان".

ونفت روسيا في السابق مزاعم أوكرانية بأنها سرقت حبوبا أوكرانية.

وقال مسؤول الشركة إنه لم يتم تفريغ الشحنة وإن الجمارك اللبنانية لم تمنح بعد رخصة استيراد لأنها تحقق فيما تؤكده أوكرانيا بأن الدقيق سرقته روسيا من أراضيها عقب الغزو.

وأشار المسؤول، إلى أن الشركة قدمت وثائق للجمارك اللبنانية، توضح أن مصدر الشحنة مشروع. ورفضت الشركة تقديم الوثائق لرويترز.