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رجل مقطوع الرأس داخل أحد معامل بكفيا.. اليكم ملابسات الجريمة المروّعة

29
JULY
2022
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "بتاریخ 21-7-2022، عُثِر على جثّة رجل مجهول الهويّة ومقطوع الرأس داخل أحد المعامل في بلدة أبو ميزان – بكفيا، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجريمة المروّعة، التي سبّبت الذّعر لدى المواطنين".

ولفت إلى أنّ، "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه واستماع إفادات الشّهود وجمع المعلومات لتحديد هويّة المغدور، الذي تبيّن أنّه من الجنسيّة الهندية، ويُدعى: (أ. س. مواليد عام 1977)، ويُقيم داخل أحد معامل الأحجار القريبة من موقع الجريمة".

وأشار إلى أنّ، "بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية المكثّفة، توصّلت دوريّات الشّعبة إلى تحديد هويّة المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، ويُدعى: س. ك. (مواليد عام 1977، هندي)".

وتابع، "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في البلدة ذاتها. وبتفتيش مكان إقامته تبيّن وجود آثار دماء في المكان".

وكشف، "بالتحقيق معه، اعترف بتخطيطه لقتل المغدور بسبب خلافات ماديّة، وأنّه فجر تاريخ 21-7-2022، عمل على نقله من الغرفة، حيث يقيمان، إلى داخل معمل الأحجار القريب، وذلك بعد أن تأكّد أنه بحالة سكر شديدة، وقام بضربه بواسطة صخرة ثمّ قطع رأسه بآلة حادة، ورمى أدوات الجريمة في المحلّة المذكورة".

ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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