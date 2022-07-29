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تمّوز يودّعنا بطقس لاهب.. الحرارة تتخطى الـ40

29
JULY
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر وتتخطى الـ 40 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً في الداخل، بحيث تلامس الـ40 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

السبت: صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر وتتخطى الـ 40 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض درجات الحرارة على الساحل بحيث يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة في الداخل تلامس الـ40 درجة.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض درجات الحرارة على الساحل بحيث يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 41 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا، جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,46

- ساعة غروب الشمس: 19,42.

 

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