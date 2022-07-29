النيران لا تزال مشتعلة في قبعيت العكارية.. وجهود متواصلة لاطفائها

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لا تزال النيران مشتعلة لليوم الثاني على التوالي في أحراج وبساتين قبعيت، وجهود عناصر الجيش والدفاع المدني وفريق التدخل السريع في "جمعية درب عكار" والمستجيب الأول في إتحاد بلديات جرد القيطع متواصلة للسيطرة على النار بخاصة في المنحدرات العالية التي يتعذر وصول سيارات الإطفاء إليها.

وأصدرت الجمعية تقريرًا عن التقديرات الأولية لخسائر حريق قبعيت التي بلغت حدود الـ10 هكتار من الاراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان). وساهم التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتارًا على الأقل من الإحتراق. ولفت التقرير إلى أن 65% من المساحة التي التهمتها النيران متضررة بشكل كبير جدًا.