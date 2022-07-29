هذا ما قاله وزير البيئة عن سفينة الحبوب الاوكرانية

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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ان "أجهزة الاستشعار في أقسام الإهراءات تظهر أنّ الانحناء يحصل بشكل متسارع من الجهة الشمالية وهناك مراقبة دائمة للوضع وسيكون هناك اجتماع اليوم لمتابعة الموضوع".

وفي حديث إذاعي، اشار ياسين الى انه "منذ بداية الأسبوع أصدرنا مع وزارة الصحة التوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حال تناثر الغبار وهناك جهوزية لدى الدفاع المدني والصليب الأحمر".

وكشف ان "هناك قرار من مجلس الوزراء بهدم الإهراءات بعد بحث مطوّل ولكن حصل تريّث بتنفيذ القرار إلى ما بعد صدور القرار الظني بما خصّ قضية انفجار المرفأ".

ولفت الى انه "يتمّ متابعة قضية سفينة الحبوب التي قيل إنّها مسروقة من أوكرانيا من قبل وزيرَيْ الاقتصاد والأشغال والجمارك ولبنان يحترم القوانين الدولية ولننتظر آراء الوزراء المعنيين اليوم".