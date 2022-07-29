عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 تمّوز 2022

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الأخبار

العراق: قلق الحرب الأهلية

قضيّة المطران نحو التسوية: لا ملاحقة ولا عبور من الناقورة | جنبلاط: لنبحث عن الياس سركيس جديد

«قانون الشراء العام»: البلديات ممنوعة من العمل

هجوم خيرسون «التعويضي»: حظوظ كييف ضعيفة

البناء

بينغ يحذّر بايدن من اللعب بالنار… وقطر لجولة تفاوض أميركيّة إيرانيّة… وأنقرة للتعاون مع دمشق

هوكشتاين أول الأسبوع في بيروت… وتسويق الاستثمار المشترك… والحقول بدل الخطوط

فرنجيّة يبدأ التشاور الرئاسيّ مع الحلفاء عند برّي: نحن فريق واحد… ومع كل ما هو لمصلحة لبنان

اللواء

سباق في شهر الفصل بين الاستقرار أو الانفجار!

لبنان في قمّة ماكرون – بن سلمان ضمن المؤتمر الإقليمي.. وأولوية هوكشتاين استعجال التوقيع

منطقة اليورو نموذج؟

عيد الجيش.. المنظومة تُنكل بالعسكر!

الجمهورية

بري: إنتخاب الرئيس ضمن المهلة

عودة الإحتجاجات إلى الشارع

مجلس النواب ّ والنبي سليمان

لهذه الأسباب لا مصلحة باستخراج الغاز؟

الديار

«إسرائيل» تُروّج لتنازلات في ملف الترسيم «والعين» على «الصفعة» القبرصية

مُعادلة «إما الحقوق وإما الحرب» تمنح نصرالله الشرعية: استعدوا للمواجهة !

«قنبلة» اللاجئين تهديد ديموغرافي… بلبلة في القطاع العام وحل لأزمة الخبز؟