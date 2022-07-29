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اسرار الصحف ليوم الجمعة 29 تمّوز 2022

29
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اللواء

استبعد، لأجل غير مسمى، مشروع استجرار الكهرباء من عاصمة، تم توقيع اتفاق معها، لأسباب لم تتوضح بعد..

تجري الترتيبات اللازمة لإحالة الشخصيات الوزارية المعنية باتهامات انفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…

فوجئ كثيرون ممن استمعوا الى موقف قطب ماروني، وهو مرشح «سوبر طبيعي» للانتخابات الرئاسية المتسامح مع موظف كبير غير مدني، وهو مرشح أيضاً!

البناء

لفت انتباه مصادر إعلاميّة توزيع صورة توحي بتبرّع نائبي التغيير في الشوف بكلفة صيانة محطة كهرومائيّة ثم تبين أن الصورة في احتفال إطلاق الأعمال لمناقصة أجرتها كهرباء لبنان عام 2017 وتمّ تلزيمها عام 2019 ووجودهما عائد إما لكونهما أصبحا نائبين أو لأن المموّل هو الوكالة الأميركيّة

قرأت مصادر عراقيّة في انضمام كتلة نيابية محسوبة على دولة خليجية بصورة علنية الى التيار الصدري في الموقف من الشأن الحكوميّ إشارة واضحة لمصدر الرسالة الإقليمية والدولية التي تريد تجميد الملف وإبقاء حكومة مصطفى الكاظمي طالما أن لا تغييرات في المنطقة نحو التسويات.

 

الجمهورية
جرى اتصال هو الأول من نوعه بين سفيري دولتين عربيتين في بيروت قامت بينهما علاقة خصومة علنية منذ بدء الأزمة السورية.
سُئل مسؤول كبير عن مرشحه للاستحقاق الرئاسي فقال : أستطيع الفول بكل ثقة أن هذا الإستحقاق سيبقى معطلاً إلى أن يتفق الموازنة على رئيس.
تجري مشاورات بين فاعليات إحدى مناطق جبل لبنان لعقد اجتماع يثير قضايا إنمائية ملحة لحض النواب على وضع برنامج لملاحقتها و تنفيذها على الرغم من خلافاتهم السياسية.

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