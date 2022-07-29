هوكشتاين الى بيروت... الترسيم في خواتيمه؟

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يصل الوسيط الأميركي المكلف ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين آخر الأسبوع الحالي الى بيروت حاملاً معه الجواب الإسرائيلي حول ملف الترسيم، في ظل الحديث عن رغبة اميركية واسرائيلية في الانتهاء من هذا الملف قبل شهر أيلول، الا ان الاشارات الايجابية التي تتناقلها القوى السياسية لا تعني وفق مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» ان الأمور في خواتيمها، لا سيما وان الاقتراحات الاسرائيلية الجديدة في ما خص الترسيم لا يمكن للبنان ان يوافق عليها، وبالتالي فإن لعبة المراوحة والمماطلة لا تصب في مصلحة لبنان، مشيرة الى ان الدولة قدمت تنازلات كثيرة عندما ركزت في التفاوض على الخط 23 بلاس، وبالتالي الأمور لم تعد عند الجانب اللبناني وعلى «اسرائيل» عدم ابتداع طروحات جديدة الالتزام بما حمله هوكشتاين من بيروت.