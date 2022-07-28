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شمس الدين للنائب مارك ضو: ليش مصور الأمر كأنو انجاز الك؟

28
JULY
2022
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علّق الناشط محمد شمس الدين عبر حسابه على "تويتر" على صورة نشرها النائب مارك ضو مرفقة بتغريدة عن اطلاق أعمال صيانة معمل رشميا لانتاج الطاقة الكهرومائية.
وجاء في تغريدة شمس الدين متوجّها إلى مارك ضو: " ليش مصور الأمر كأنو انجاز الك وانت يلي حققتو؟ هيدا المعمل انعملو دراسات وكان رح يتم المباشرة فيه بعهد سيزار أبي خليل لما كان وزير الطاقة ووقتها صارت الازمة وهرب المتعهد هلأ رجع us-aid تبنت المشروع مثل ما هو انت ما كان الك دور بالمرة."

وكان الوزير السابق سيزار أبي خليل قد غرّد عبر حسابه على "تويتر": "اعلان تمويل مشروع إعادة تأهيل معمل رشميا الكهرومائي من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وهو مشروع اطلق في ال٢٠١٧ ورسي في ال٢٠١٩ وانسحب المتعهد بسبب إنهيار العملة يبرهن مرة جديدة ان أزمة الكهرباء في لبنان هي ازمة تمويل. فالخطط وضعت والمشاريع درست والاعمال بدأت وتوقف التمويل!"

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