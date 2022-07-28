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المراقبون الجويون اجتمعوا بحمية: سنستمر بتأمين خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة

28
JULY
2022
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أصدر المراقبون الجويون اللبنانيون في مصلحة الملاحة الجوية بيانا، أشاروا فيه الى أنهم أجروا عدة اجتماعات "مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بحضور المدير العام للطيران المدني، حيث جرى فيها طرح لجميع المشاكل والهواجس التي يعانون منها".
كما تم طرح مشروع لتدريب معاونين للمراقبين الجويين، وذلك لتغطية النقص في عدد المراقبين المجازين.

وأعلن المراقبون في بيانهم "احساسا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الابقاء على المطار كبوابه لبنان للخارج، يعلن المراقبون الجويون الاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في لبنان على مدار الساعة" والعودة عن الأضراب الذي كان مقررا في الأول من أب المقبل ٢٠٢٢.
وتوجه حمية بالشكر الى جميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، "على حسن أدائهم وقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه ، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها ، مشيداً بتجاوبهم ، والاستمرار في أداء مهامهم الموكلة إليهم".

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