مشروع قانون الكابيتال كونترول على رأس جدول اجتماعات بوصعب

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عقد اليوم في مجلس النواب اجتماع ثان بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين ، حيث استكمل المجتمعون النقاش حول مشروع قانون الكابيتال كونترول على ان يستتبع في اجتماع ثالث في مطلع الاسبوع المقبل .

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدداً من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني ، تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات بهدف تسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف السادة النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة.