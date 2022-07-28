living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟

28
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إثر وصول الباصات الفرنسية الـ50 إلى لبنان في الأسبوع الأخير من شهر أيار الفائت لتُضاف إلى الباصات اللبنانية الـ45 التي تمت صيانتها بالكامل، وَعَدَ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة آنذاك بوصول دفعة ثانية من الباصات لاحقاً وبالعدد نفسه… لكن ذلك لم يحصل، كما أن الدفعة الأولى منها لم توضع على سكّة السير لغاية اليوم، على رغم تعليق المواطن الآمال على هذا المشروع لما يوفّر عليه من كلفة التنقل الباهظة بفعل الارتفاع الخيالي لسعر صفيحة البنزين والذي بات يقضم الجزء الأكبر من راتبه…

ويوم الخميس 21/7/2022 نُشِر في الجريدة الرسمية إجراء مناقصة عمومية لكل من يرغب من شركات النقل لتوفير سائقين وهي أول خطوة تحصل في النقل المشترك كخطوة حقيقية لتفعيل وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل قد أعلن أنه “تم إعداد 5 دفاتر للشروط “من اللحم الحيّ” وبعديد الموظفين الضئيل في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك”.

مصادر متابعة للملف تُشير عبر “المركزية” إلى أن “الباصات الفرنسية الـ50 أصبحت في عهدة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لكن لا يمكن تفعيلها قبل انتهاء عملية استدراج العروض التي تخوّل شركات القطاع الخاص تشغيلها واستثمارها لصالح القطاع العام”، وتوضح أنه “بعد إعداد دفتر شروط لإطلاق استدراج العروض عبر إدارة المناقصات لتسليم الشركات الفائزة أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من المهام التي تتطلب تكاليف كالمحروقات وقطع الغيار وبعض اللوجستيات، يبقى الانتظار العامل الوحيد دون أي شيء آخر… فالمناقصات واستدراج العروض سيليها درس الطلبات والعروض قبل الموافقة على أسماء الشركات، ما يتطلب وقتًا لإنجازه، علماً أن أجواء الوزير حميّة تشي بأنه لا يريد “سلق” المشروع بل يريد إخضاعه لكل التدابير القانونية اللازمة، لذلك فهو لا يرغب في تحديد توقيت البدء بتشغيل الباصات على الطرقات اللبنانية.

وتختم المصادر “مع تمهّل الوزير و”حرقة” المواطن لتوفير كلفة النقل، يصحّ القول المأثور “اللي إيدو بالمَيّ غير اللي إيدو بالنار”…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout