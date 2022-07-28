تدابير سير بالضاحية الجنوبيّة في ذكرى عاشوراء

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أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن “بناء على قرار محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، تدابير السّير التالية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 17:00 حتى الساعة 24،00 من تاريخ 29-7-2022 ولغاية تاريخ 08-08-2022:

– منع دخول آليات “الفان”، و “البيك أب”، والآليات الكبيرة والشّاحنات على اختلاف أنواعها إلى مناطق الضاحية الجنوبية.

-عدم إطلاق الطائرات المسيّرات (Drones)، طيلة أيّام عاشوراء.

– تحويل السّير على طريق المطار / أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، من المسلك الشرقي إلى المسلك الغربي ليصبح بالاتجاهين. وأضافت في بيان أن “اعتبارًا من الساعة 19،00 وحتّى الساعة 24،00 من التواريخ عينها سيتمّ تحويل السّير أمام حسينية الإمام الهادي في الأوزاعي من المسلك الغربي إلى المسلك الشرقي ليصبح بالاتجاهين.” وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات.