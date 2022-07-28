الرئيس عون بحث مع السفير الاوكراني في العلاقات الثنائية وتأمين القمح والحبوب للبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير

الاوكراني في بيروت السد ايهور اوستاش والمستشار في السفارة فاليري هريهوراش. وتم في

خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال تأمين القمح والحبوب،

إضافة الى اخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على القطاع الغذائي

في العالم. وتطرق البحث أيضا الى أوضاع اللبنانيين الذين لا يزالون في أوكرانيا واوضاع أبناء

الجالية الأوكرانية في بيروت.



برقية تهنئة

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من ملك

المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين جاء فيها:

يسرني ان اغتنم مناسبة احتفالات الامتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

لابعث الى فخامة اخي العزيز باسمي وباسم المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، باطيب التهاني

واصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء الى الله جلت قدرته، ان يعيد هذه المناسبة المباركة

عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار وعلى

الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات