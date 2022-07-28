تحدّى أمن الدولة بابتزاز المواطنين، فصودر خبزه ووُزّع على المحتاحين

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في النبطيّة، شكا عدد من المواطنين بيع "فرن المنى" ربطة الخبز بأسعار مرتفعة تفوق تسعيرة وزارة الاقتصاد. على الأثر، توجهت دورية تابعة لأمن الدولة - مديرية النبطية إلى المكان، ووجّهت له إنذاراً بضرورة الالتزام.

في اليوم التالي، وبهدف المتابعة والمراقبة، داهمت دورية لأمن الدولة الفرن المذكور، ووثق عناصر الدورية بالفيديو بيعه للخبز بأسعار مرتفعة.

على الأثر، عرّفت الدورية المتخفية عن صفتها الامنية، فحجزت فانات التوزيع العائدة للفرن، وصادرت كميّات الخبز المتوافرة لديه ، وقامت بتوزيعها على دور الايتام في المنطقة بعد أخذ إشارة القضاء