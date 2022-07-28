المولدات مصرّة على المخالفة، وأمن الدولة لن تتركهم

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لا تزال معركة المواطن مع أصحاب المولدات مفتوحة بسبب إصرارهم على ابتزاز اللبنانيين ولو في هذه الظروف الاستثنائية. في هذا الإطار، جالت دورية لأمن الدّولة - مديرية جبل لبنان، على أصحاب مولدات كانت قد وصلت شكاوى بحقهم، وبعد أخذ إشارة القضاء، سطّرت محاضر ضبط بحق صاحب مولد في برج البراجنة يدعى أ. م. ، وآخر في حارة حريك يدعى ح. ع. ، ومحضر لآخر يدعى ع. د. في منطقة الشويفات، وذلك لمخالفتهم التسعيرة التي أقرّتها وزارة الطاقة والمياه، ولا تزال دوريات لامن الدولة تجول في المنطقة، منعاً لأي ردات فعل قد يفتعلونها من سُطرت المحاضر بحقهم.