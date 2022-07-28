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طقس لبنان: هل تتخطى الحرارة عتبة الـ45 درجة؟

28
JULY
2022
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يُتوقّع أن يؤثر على لبنان طقس صيفيّ رطب ساحلاً وحارّ مع ارتفاع بدرجات الحرارة بين اليوم والسبت لتعود وتنخفض مجدداً الأحد فيما تبقى مرتفعة بقاعاً. هذا الارتفاع بالحرارة يكون واضحاً أكثر على الجبال وفي البقاع، لكن لا شيء غير اعتيادي عن الطقس الصيفي الحار، مع الإشارة الى ألا صحة للشائعات المتداولة عن أن الحرارة ستتجاوز عتبة الـ ٤٥ درجة.

في التفاصيل:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٤ درجة، بقاعاً بين ١٧ و٣٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٣٠ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلاً بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلاً ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة. 

الجمعة: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٤ درجة ساحلاً ١٨ و٤٠ بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س 

السبت: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلاً ١٨ و٣٩ بقاعاً وبين ١٩ و٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية إلى جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المالية لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف

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