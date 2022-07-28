القاضية عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى

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كشف معلومات لقناة "الجديد"، أنّ النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، حيث أنّها قدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات.

وسبق أن استدعى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبّود، القاضية عون، لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍ أصدرته بحقّه، وسبب إصرارها على ذلك بما يتخطّى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت