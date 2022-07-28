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صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر التعميم التالي:



في ظل الأزمة التي يعاني منها المواطن اللبناني للحصول على ربطة الخبز المدعومة، والمزاحمة عليها من قبل النازح السوري،

والتجمّعات أمام الأفران وصفوف الإنتظار الطويلة والمشاكل والتضارب الذي يحصل،

وحيث أن هناك أشخاصُا يحصلون على العديدمن ربطات الخبز، ومنهم من يعيد بيعها في السوق السوداء،

بينما لا يحصل أخرون على أي ربطة،

ولأجل وضع الأمور في نصابها، وتأمين الخبز لكل صاحب حاجة على قدر المستطاع،

للتفضّل بتكليف القطاعات المعنيةبإبلاغ جميع أصحاب الأفران، بكافة مسمّياتها، العاملة ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل التقيد بالتالي:

"بيع الخبز لجميع أصحاب الحاجة الفعلية، ضمن الأعداد التي من شأنها أن تغطي حاجة أكبر شريحة ممكنة، مع إعطاء الأولوية للمواطن اللبناني"