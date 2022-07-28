سرق وأحرق أحد المنازل في زحلة... هكذا وقغ في قبضة شعبة المعلومات!

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بتاریخ 22-7-2022 وفي محلة كسارة - زحلة، شب حريق داخل منزل ضابط متقاعد في الجيش اللبناني لأسباب مجهولة. وبنتيجة الكشف، تبين أن المسدس الأميري العائد للضابط مع ممشطين وعلبتي ذخيرة قد تمت سرقتها من المنزل.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف ملابسات الحريق، وبخاصة بعد أن ثارت الشبهات بأنه مفتعل.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تم الإشتباه بناطور المبنى، ويدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1994، سوري).

وبناء عليه، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة كسارة.



كما أنه وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بسرقة وإحراق المنزل في محلة كساره، حيث أقدم على الدخول إليه من خلال السطح وكان بحوزته غالون يحتوي على مادة مشتعلة، ومن ثم قام بسرقة المسدس والذخيرة. بعدها أضرم النيران وغادر من المدخل الرئيسي. كما إعترف أنه وأثناء قيام الدفاع المدني بإخماد الحريق، توجه إلى مكان إقامة صديقه في محلة تعلبايا وخبأ المسروقات داخل حقيبة، وذلك من دون علم الأخير. وبعد الدلالة، تم ضبط المسروقات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.