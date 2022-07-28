رقم صادم ...درغام يكشف مدى استهلاك النازحين السوررين للخبز يوميا!

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كشف النائب أسعد درغام في حديث اذاعي أن الأمور مجمّدة بما خصّ الحكومة بعدما أبدى رئيس الجمهورية ملاحظاته على التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.

وأضاف أنه لا يجب الوقوف أمام الشكليات في ظلّ معاناة الناس وآلامهم وعلى الجميع أن يقدم التنازلات للوصول إلى حلّ يفضي لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار الحاصل ومن ثم الذهاب إلى صندوق النقد.

واعتبر أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تجاه النازحين السوريين الذين يستنزفون مقومات لبنان، والناس تبحث عن رغيف الخبز واستهلاك النازحين يصل إلى 400 الف ربطة خبز يوميا.