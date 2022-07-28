الديار: “إستخراج مقابل إستخراج”.. لبنان أمام اشهر استثنائية صعبة!

أفادت مصادر عليمة لـ”الديار”، بأن حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باقية، ولبنان امام اشهر استثنائية صعبة وخطرة ومفتوحة على كل الاحتمالات، أولى محطاتها زيارة المندوب الاميركي آموس هوكشتاين لبحث ملف الترسيم البحري اواخر الاسبوع، وبحسب المتابعين للملف، فإن هذه الجولة من المفاوضات مختلفة عن سابقاتها كونها محكومة بالمعادلة التي رسمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “الغاز لـ”إسرائيل” مقابل الغاز للبنان”، “استخراج مقابل استخراج” وتحت سقف هذه المعادلة ستجري الاتصالات دون لف ودوران ومراوغات، والكرة في الملعب الاميركي الاسرائيلي، فاذا وافقا على هذه المعادلة النفطية، تبدأ المفاوضات مع الدولة اللبنانية، والا فان الامور قد تتدحرج نحو مواجهة عسكرية ستعطل كل أبار الغاز في فلسطين المحتلة، وقرار حزب الله واضح جدا للاميركي والاسرائيلي، والمطلوب عدم الخطأ في تقدير الحسابات، وعلى هوكشتاين ان يدرك “ما قبل المسيرات ليس كما بعدها، وعهد المسايرات والتنازلات ولى” داخليا وخارجيا، وسيتابع حزب الله ملف مفاوضات الغاز، ولن يقبل أي تنازل من الدولة لا يعطي لبنان كامل حقه في استخراج غازه، والحسم في ايلول.