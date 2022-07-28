living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: ممثلية للمنظمة الدولية الفرانكوفونية «قريباً جداً» في بيروت

28
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: جويل رياشي-

بعد أربع سنوات من المفاوضات والزيارات و«الأخذ والرد»، اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب أمس الأول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 باعتماد بيروت مقرا لممثلية المنظمة الدولية في الشرق الأوسط، مع الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة في الأراضي اللبنانية.

 

وفي اتصال بالممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية الفرانكوفونية د.جرجورة حردان، اشار لـ«الأنباء» الى ان «هذا الخبر السار يدل على استمرار لبنان مركز اشعاع للتعددية الثقافية، لأن الممثلية المزمع افتتاحها في الاسابيع المقبلة تغطي منطقة الشرق الاوسط بكاملها، وافتتاحها يحمل دلالة اخرى مزدوجة تعكس اهتمام دول المنطقة باللغة الفرنسية وقيمها من جهة، والتزام المنظمة الدولية الفرانكوفونية بالتعاون مع لبنان وسائر بلدان منطقة الشرق الاوسط من جهة أخرى».

 

وكان القرار قد اتخذ خلال قمة أرمينيا في 2018 ولكن المفاوضات بشأن اختيار المقر أخرت توقيع الاتفاقية حتى 2021 حين تم توقيعها في القصر الجمهوري في ديسمبر الماضي.

 

اما توقيع الاتفاق المتعلق بوضع المقر في خدمة المنظمة فمن المتوقع اتمامه في نهاية شهر أغسطس المقبل او بداية سبتمبر.

 

وتجدر الإشارة الى ان توجه المنظمة الدولية الفرانكوفونية كان ميالا، قبل قمة يريفان في الـ 2018، إلى اختيار تونس مركزا لها.

 

غير أن لبنان، بتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقدم في قمة يريفان، باقتراح يقضي بإنشاء مكتبين للعالم العربي، واحد في تونس يغطي بلدان المغرب العربي، وآخر في بيروت يغطي بلدان الشرق الأوسط، فتمت الموافقة بالإجماع على اقتراح لبنان.

 

وغرد النائب سيمون ابي رميا، رئيس لجنة الصداقة اللبنانية-الفرنسية في مجلس النواب، أمس مباركا للبنانيين إقرار القانون، علما انه من الذين تابعوا عن كثب هذا الموضوع في المجلس ومع المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout