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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تموز 2022

28
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الأخبار: الترسيم: تسويف... فتصعيدسياسة

«لا سلبية» أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح: أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف 
معادلة «الغاز بالغاز» مصدرُ إلهام: هل تستنسخ غزة تجربة «حزب الله»؟سياسة

هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغومة»سياسة

 

 

 

الديار: الموظفون رفضوا «الوعود الورقية»: لا تراجع عن الإضراب... وموقف مُتقدم لجنبلاط رئاسياً
ميقاتي يشترط اتصالاً من عون لزيارة بعبدا والرئيس يرد: أطلب موعداً
مُعادلة نصرالله تطوّق هوكشتاين: الغاز للبنان «حرباً أو سلماً»

 

 

 

نداء الوطن: الفيول الإيراني: باسيل يرمي مسؤولية "العتمة" على ميقاتي
عقيقي أمام مجلس القضاء اليوم: "تبرير بلا تدبير"!

 

 

 

البناء: بلينكن يتحدّث عن عزلة روسيا ويعلن نيّته الاتصال بلافروف… وبوريل لحل وسط للملف النوويّ / مقترحات «إسرائيليّة» لتفادي المواجهة مع تهديدات المقاومة… وعين هوكشتاين على البلوك 8 / هبة الفيول الإيرانيّة التي اقترحها نصرالله بين رفع العتب في وزارة الطاقة… ونصيحة جعجع /

 

 

 


اللواء: بعبدا تبحث عن «إنجاز».. والمعالجات المعيشية على «الحكومة المستقيلة»!
المالية تصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين اليوم.. وخبز الفقراء بات حلم ليلة صيف!

 

 

 

 

النهار: هوكشتاين عائدٌ بعرض... للدولة أم لـ"الحزب"؟

 

 

 


الجمهورية: قمة الإذلال: اللبناني يتسول الرغيف

خريف لبنان شتاء

 

 

 


?l'orient le jour: Présidentielle : le Hezbollah serait-il ouvert à un compromis 

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