عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تموز 2022

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الأخبار: الترسيم: تسويف... فتصعيدسياسة

«لا سلبية» أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح: أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف

معادلة «الغاز بالغاز» مصدرُ إلهام: هل تستنسخ غزة تجربة «حزب الله»؟سياسة

هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغومة»سياسة





الديار: الموظفون رفضوا «الوعود الورقية»: لا تراجع عن الإضراب... وموقف مُتقدم لجنبلاط رئاسياً

ميقاتي يشترط اتصالاً من عون لزيارة بعبدا والرئيس يرد: أطلب موعداً

مُعادلة نصرالله تطوّق هوكشتاين: الغاز للبنان «حرباً أو سلماً»

نداء الوطن: الفيول الإيراني: باسيل يرمي مسؤولية "العتمة" على ميقاتي

عقيقي أمام مجلس القضاء اليوم: "تبرير بلا تدبير"!

البناء: بلينكن يتحدّث عن عزلة روسيا ويعلن نيّته الاتصال بلافروف… وبوريل لحل وسط للملف النوويّ / مقترحات «إسرائيليّة» لتفادي المواجهة مع تهديدات المقاومة… وعين هوكشتاين على البلوك 8 / هبة الفيول الإيرانيّة التي اقترحها نصرالله بين رفع العتب في وزارة الطاقة… ونصيحة جعجع /



اللواء: بعبدا تبحث عن «إنجاز».. والمعالجات المعيشية على «الحكومة المستقيلة»!

المالية تصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين اليوم.. وخبز الفقراء بات حلم ليلة صيف!

النهار: هوكشتاين عائدٌ بعرض... للدولة أم لـ"الحزب"؟



الجمهورية: قمة الإذلال: اللبناني يتسول الرغيف

خريف لبنان شتاء



?l'orient le jour: Présidentielle : le Hezbollah serait-il ouvert à un compromis