عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تموز 2022

الأخبار: الترسيم: تسويف... فتصعيدسياسة
«لا سلبية» أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح: أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف
معادلة «الغاز بالغاز» مصدرُ إلهام: هل تستنسخ غزة تجربة «حزب الله»؟سياسة
هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغومة»سياسة
الديار: الموظفون رفضوا «الوعود الورقية»: لا تراجع عن الإضراب... وموقف مُتقدم لجنبلاط رئاسياً
ميقاتي يشترط اتصالاً من عون لزيارة بعبدا والرئيس يرد: أطلب موعداً
مُعادلة نصرالله تطوّق هوكشتاين: الغاز للبنان «حرباً أو سلماً»
نداء الوطن: الفيول الإيراني: باسيل يرمي مسؤولية "العتمة" على ميقاتي
عقيقي أمام مجلس القضاء اليوم: "تبرير بلا تدبير"!
البناء: بلينكن يتحدّث عن عزلة روسيا ويعلن نيّته الاتصال بلافروف… وبوريل لحل وسط للملف النوويّ / مقترحات «إسرائيليّة» لتفادي المواجهة مع تهديدات المقاومة… وعين هوكشتاين على البلوك 8 / هبة الفيول الإيرانيّة التي اقترحها نصرالله بين رفع العتب في وزارة الطاقة… ونصيحة جعجع /
اللواء: بعبدا تبحث عن «إنجاز».. والمعالجات المعيشية على «الحكومة المستقيلة»!
المالية تصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين اليوم.. وخبز الفقراء بات حلم ليلة صيف!
النهار: هوكشتاين عائدٌ بعرض... للدولة أم لـ"الحزب"؟
الجمهورية: قمة الإذلال: اللبناني يتسول الرغيف
خريف لبنان شتاء
?l'orient le jour: Présidentielle : le Hezbollah serait-il ouvert à un compromis