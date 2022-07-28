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أسرار الصحف ليوم الخميس 28 تموز 2022

28
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر نيابيّ إن دعوة رئيس القوات قبول هبة الفيول الإيراني التي أعلنها السيد نصرالله تعبير عن حجم تأثير نصرالله في الشارع اللبنانيّ بعيداً عن الانقسام الطائفيّ منذ إعلان معادلاته لفرض حقوق لبنان في النفط والغاز وأكمله عرض الكهرباء، لأنه وحده يعرض أفعالاً والآخرون يتكلّمون.


كواليس

بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تشكك بما يردها من حملات ترويجيّة لأهميّة إنجاز التطبيع الإسرائيلي الخليجي مع انتشار إحصاء مركز أميركيّ داعم لإسرائيل، يقول إن نسبة الخليجيين المؤيدين للتطبيع تحت الـ 25 % وإن نسبة المعارضين فوق الـ 65%، وجاء موقف الشيخة مي آل خليفة يزيد الطين بلة.

 



نداء الوطن: خفايا

تتحدث مصادر فلسطينية عن ان فصائل فلسطينية بدأت تتلقى دعما وتمويلا من جهات روسية بصورة غير مباشرة.

علم ان مرجعية سياسية غير مارونية أوهمت وزير العدل هنري خوري بأن اسمه مطروح للرئاسة مشيدة بمواقفه من ملفات حساسة.

توقعت جهات متابعة إمكانية صدور حزمة جديدة من العقوبات الاميركية تطال الشركات المستوردة للنفط والاشخاص المرتبطين بها في القطاعين العام والخاص.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تبيّن لسياح لبنانيين وأجانب أن هناك توزيعاً غير عادل لفتات الكهرباء بين مناطق سهر وسياحة ممتازة وأخرى ملحقة بالإهمال..


غمز
يدور خلاف مستحكم منذ أيام بين التيار الراديكالي داخل رابطة موظفي الادارة العامة، والتيار المحسوب على مواقع نافذة في السلطة..


لغز
توقفت مصادر سياسية على اطلاع حول الحسابات التي تحكم موقف قطب وسطي من الجنوح إلى المهادنة في هذه المرحلة!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ظروف تحيط بالإستحقاق الرئاسي المقبل صعبة
جزم قيادي بارز في حزب فاعل أن الظروف التي تحيط بالإستحقاق الرئاسي المقبل أصعب بكثير مما كانت عليه في الإستحقاق الرئاسي السابق.


"مُعيب تعاطي بعض السياسيين مع الرئيس"
نُقل عن سياسي حليف للعهد قوله: مُعيب تعاطي بعض السياسيين مع رئيس الجمهورية، فَهُم يريدونه أن ينتهي قبل أوانه ولا يريدون أن يعطوه لا في الحكومة ولا في الترسيم ولا في أي مجال آخر.

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