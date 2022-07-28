نداء الوطن: قضية استقدام الفيول الإيراني مجاناً إلى لبنان تتفاعل

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تفاعلت أمس قضية إبداء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله استعداده لاستقدام الفيول الإيراني مجاناً إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء شرط موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة على ذلك، الأمر الذي دفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى حثّ الحكومة على "الموافقة على عرض السيد نصرالله لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة"، مذكراً بـ"ما حصل في موضوع المازوت (الإيراني) وانتهى بباخرتين أم ثلاث وصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جداً كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية".