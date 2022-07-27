تاتش وألفا: كل الخدمات والمنتجات متوفرة بالسعر الرسمي

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بيروت في 27 تموز 2022: تؤكد شركتا ألفا وتاتش أن باستطاعة مشتركيهما الحصول على كل المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية التي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من تموز.

ولفتت الشركتان الى أن أسعار الاتصالات والبيانات الخلوية وكل الخدمات الأخرى متوفرة على موقعيهما الالكترونيين والتطبيقين الخليويين، الى جانب أنهما تحدّثان باستمرار سعر منصة صيرفة وفق ما يحدده المصرف المركزي.

وتذكّر الشركتان المشتركين ان باستطاعتهم التوجه الى مراكز خدمة الزبائن والوكلاء المعتمدين ومكاتب الخدمات المشتركة مع أوجيرو في مختلف المناطق لإتمام العمليات المتعلقة بخطوطهم الخليوية بالأسعار الرسمية. وتلفت الشركتان انتباه الزبائن للتنبّه من بعض المحال التجارية، خارج مراكزهما المعتمدة، التي تفرض أسعاراً غير رسمية ولا تعتمد القاعدة الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه تدعو ألفا وتاتش زبائنهما للاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل المباشرة بأي عملية.