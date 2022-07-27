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المطلوب حلول لا شعارات

27
JULY
2022
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مقدمة نشرة أخبار الotv المسائية:

المطلوب حلول لا شعارات.

هذا هو بكل بساطة حديث الناس اليوم، بغض النظر عن الملفات الكبرى المطروحة، واتجاهاتِها الايجابية او السلبية.

والاهم من الحلول المطلوبة، ان تكون حلولا عملية وجذرية، لا نظرية وترقيعية، تقوم على اسكات اللبنانيين بالجزئيات، مع اطلاق الوعود المعتادة، التي اعتدنا جميعا على بقائها حبرا على ورق.

المطلوب حلول عملية وجذرية لسلسلة لا تنتهي من الازمات، تبدأ اليوم بالرغيف واضراب القطاع العام، وتمر بالكهرباء والدواء والاستشفاء والاقساط المدرسية والجامعية، وصولا الى تشكيل حكومة ذات قيمة سياسية وفاعلية، وانتخاب رئيس يأتي ليُكمِل، لا لينقُض، ما بدأ من اصلاح، وفي الطليعة التدقيق الجنائي.

اما السجال-الكذبة بين وليد جنبلاط وسمير جعجع، الحليفين اللصيقين من التهجير الى التعتير، فلا يعني الناس في شيء، ولسان حالِهم: عندما تحالفتما على حسابنا، اين كنا؟ وعندما تختلفان، اين سنكون؟

وعراضات بعض النواب امس، بين قلة الاخلاق لدى البعض والسخافة لدى البعض الآخر، لم تعنِ للناس في شيء. فعندما كانت جهة منهما تعطل الاصلاح، والثانية تشتم الاصلاحيين وتساويهم بالفاسدين، اين كان الناس، واين كانت مصالح الوطن والشعب؟

وحدَه ملف الترسيم من بين سائر الملفات المطروحة يثير اهتمام اللبنانيين، الذين يأملون في ان يبلغ خاتمته السعيدة قريبا، ليؤذن بفجر جديد لوطن غارق في مأساة لم تعرفها الدول على مر التاريخ.

لكن، في معمعة الفوضى المفتعلة في ساحة النجمة، لم يفُت اللبنانيين ان ليس الجميع يعدون ولا يفون. واقرار قانون السرية المصرفية بعد جهد جهيد من لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان خير دليل.

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