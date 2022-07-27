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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم تلامذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية بحضور قائد الكلية والمدربين، وتوجّه إليهم بكلمة هنّأهم فيها على تخرّجهم في ظروف صعبة ودقيقة،



كذلك تطرق العماد عون إلى آفة المخدرات محذّرًا من خطرِها الداهم على الشباب صحيًّا واجتماعيًّا، وأثرِها المدمِّر على العائلات، ومؤكدًا أن محاربة هذه الآفة على رأس أولويات القيادة.

وختم متمنيًا للمتخرجين النجاح والتوفيق في حياتهم العسكرية، ومعربًا عن فخره بهم وثقته بأنهم سيكونون المثالَ في الانضباط والمناقبية، وخيرَ من يحمي الوطن وأهله.