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موظفو مستشفى بيروت الحكومي: أي محاولة لسلخنا عن موظفي الإدارة العامة مرفوضة

27
JULY
2022
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أفاد موظفو مستشفى بيروت الحكومي، في بيان، بأنه”بعد تناقل الأخبار عن إجتماع عُقد في وزارة الصحة اليوم بين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، ووفد ممثل عن موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان، يهمنا أن نؤكد بأنه لم توجه لنا أية دعوة لحضور هذا الاجتماع من قبل وزير الوصاية وفريق عمله وبالتالي لسنا معنيين كموظفين بما قدمه الحاضرون عن الموظفين”.

ولفتوا الى أنه “بحسب المتداول عن الاجتماع بأن الوزارة أضافت وعود فوق الوعود القديمة في وقت بات وضع العاملين في المستشفيات الحكومية محزن ومن سيء إلى أسوأ حيث كنا ننتظر الاعلان عن البدء بدفع مساعدة أو منحة بالدولار الاميركي فإذ بنا نتلقى وعودا إضافية تُضاف إلى الوعود السابقة والتي يبدو بأنها لن تنتهي”.

وأكدوا “إستغرابهم لإستثنائهم من قرارات اللجنة الوزارية، وتخصيصنا في بند قد يشكل باب للادارات للهروب من الالتزام، ومنح الموظف بعض ما يستحق متمنين على المعنيين إعادة النظر بقراراتهم وانصافنا كعاملين في مؤسسة عامة صحية باتت الملاذ الاول للمواطنين وان أية محاولة لسلخنا عن موظفي الإدارة العامة (من ناحية المساعدة أو اعتماد تصحيح رواتب منفصل) هي مرفوضة من قبلنا، مؤكدين تنسيقنا الدائم مع الاتحاد العمالي العام والتزامنا التام بما صدر ويصدر عن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة”.

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