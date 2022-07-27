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بو صعب بحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في ملف ترسيم الحدود البحرية والعمل البرلماني

27
JULY
2022
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استقبل اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس النيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فيرونتينا استكمالاً لاجتماعها السابق حيث تم عرض آخر المستجدات والتطورات الاقليمية خاصة في ملف ترسيم الحدود البحرية والعمل البرلماني ، كما والتقى سفير الجمهورية التونسية في لبنان بواروي الامام حيث تمت  مناقشة سبل التعاون بين البلدين ،  واستقبل بعد ذلك  النائب السابق اميل رحمة وتم البحث في آخر  المستجدات على الصعيد المحلي والدولي ، ثم  استقبل بو صعب وفداً من نقابة مستوردي الادوية في لبنان حيث تم عرض المشاكل والعراقيل التي يواجهها هذا القطاع ، وانهى بو صعب سلسلة لقاءاته مع نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون حيث عرض الاخير العراقيل والتحديات اليومية التي تواجهها المستشفيات في ظل الازمة الراهنة>

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