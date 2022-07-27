وزير الاقتصاد للـtayyar.org: سنرى انفراجاً في اليومين المقبلين فبين الأمس واليوم تم إفراغ أكثر من ثلاثين ألف طنّ من القمح

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أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للـtayyar.org أننا نعيش اليوم تداعيات ما حصل في الشهر الماضي حيث دخلت كميّات قمح كبيرة جدّاً الى البلاد وتمّت سرقتها، وأضاف:"لذلك شكّلنا لجنة جديدة من كافة الأجهزة الأمنية برئاسة وزارة الاقتصاد وقمنا بإعادة جدولة لكل جداول الافران والمطاحن لاننا غير قادرين على ضبط الوضع الا اذا عملنا بشكل دقيق جدّا، ًفالسوق "كان فلتان" والقطاع العام في حال إضراب... حينها استغل تجار الأزمات هذا الموضوع".

وقال سلام لموقعنا:"بدأت خلية الأزمة عملها الأسبوع الماضي، وفي اليومين المقبلين ستبدأ النتائج الايجابية بالظهور والطوابير ستختفي ان شاء الله، وأؤكد أننا أفرغنا في مرفأ بيروت كميّات من القمح قادرة على أن تنعش المطاحن وبالتالي الأفران وقمنا بضبطها من خلال الآلية التي وضعتها اللجنة الجديدة".

وختم سلام بالقول:"ستكون هناك إجراءات أمنية وقضائية صارمة بوجه المطاحن والأفران غير المتعاونة".