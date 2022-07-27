living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الاقتصاد للـtayyar.org: سنرى انفراجاً في اليومين المقبلين فبين الأمس واليوم تم إفراغ أكثر من ثلاثين ألف طنّ من القمح

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للـtayyar.org أننا نعيش اليوم تداعيات ما حصل في الشهر الماضي حيث دخلت كميّات قمح كبيرة جدّاً الى البلاد وتمّت سرقتها، وأضاف:"لذلك شكّلنا لجنة جديدة من كافة الأجهزة الأمنية برئاسة وزارة الاقتصاد وقمنا بإعادة جدولة لكل جداول الافران والمطاحن لاننا غير قادرين على ضبط الوضع الا اذا عملنا بشكل دقيق جدّا، ًفالسوق "كان فلتان" والقطاع العام في حال إضراب... حينها استغل تجار الأزمات هذا الموضوع".

وقال سلام لموقعنا:"بدأت خلية الأزمة عملها الأسبوع الماضي، وفي اليومين المقبلين ستبدأ النتائج الايجابية بالظهور والطوابير ستختفي ان شاء الله، وأؤكد أننا أفرغنا في مرفأ بيروت كميّات من القمح قادرة على أن تنعش المطاحن وبالتالي الأفران وقمنا بضبطها من خلال الآلية التي وضعتها اللجنة الجديدة".

وختم سلام بالقول:"ستكون هناك إجراءات أمنية وقضائية صارمة بوجه المطاحن والأفران غير المتعاونة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout