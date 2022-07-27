بشرى سارة من وزير المالية لموظفي الادارة العامة!

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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنَّ, "اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قد وافقت على الطرح الذي أعدته وزارة المالية وقدمته إلى اللجنة في إجتماع اليوم".

وأضاف, "يقضي الطرح بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يوميًا للموظفين، العاملين في الإدارة العامة يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة يوميًا شرط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي".

وتابع, "على الفور أعدت وزارة المالية مرسومًا بهذا الشأن ووقع عليه الوزير الخليل وقد تم تحويله إلى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذًا".