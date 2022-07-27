جعجع يوافق على عرض الفيول الإيراني!

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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، كاتبا:

اعتقد انه على الحكومة اللبنانية ان توافق على عرض السيد حسن نصرالله باستقدام فيول إيراني مجانا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان. أقول هذا ليس إيمانا مني بأن هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة. نتذكّر جميعا ما حصل في موضوع المازوت وانتهى الأمر بباخرتين أم ثلاث، ووصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جدا طالت بعض المؤسسات الاجتماعية كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية.