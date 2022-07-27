الرئيس عون لمدير مجموعة البنك الدولي في قسم المشرق: لبنان ملتزم بإجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية التعاون القائم بين لبنان والبنك

الدولي، والمشاريع التي تحققت خلال الاعوام الماضية وتلك التي هي في طور التنفيذ، لافتاً الى

إلتزام لبنان بإجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في

اطار خطة التعافي الاقتصادي.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدير الجديد

لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان في

الشرق الاوسط إضافة الى منطقة شمال افريقيا، السيد جان كريستوف كاريه Jean-

Christophe Carret، والمدير الاقليمي السابق السيد ساروج كومارجاه Saroj Kumar

Jah ، والمسؤولة عن العمليات في مكتب البنك الدولي السيدة منى كوزي Mouna Couzi،

وذلك لمناسبة انتهاء مهمة السيد كومار جاه وانتقاله الى منصب آخر في البنك الدولي وتعيين

السيد كاريه خلفاً له.

وخلال اللقاء رحب الرئيس عون بالسيد كاريه متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة ومؤكداً

على التعاون معه، كما شكر السيد كومار جاه على الجهود التي بذلها خلال فترة وجوده في لبنان

لتحقيق عدد من المشاريع التي نفذت بتمويل من البنك الدولي، ومنها مشاريع ملحة احتاجها لبنان

لاسيما خلال الفترة الاخيرة.

وتحدث السيد كومار جاه شاكراً الرئيس عون على التعاون الذي لقيه منه خلال عمله في

لبنان الذي امتد على خمس سنوات وقف خلالها البنك الدولي الى جانب الشعب اللبناني مؤمناً

التمويل لمشاريع عدة، لافتاً الى ان البنك يرغب في استمرار دعم لبنان. وقال انا ممتن لكم

فخامة الرئيس لأننا بفضل تعاونكم تمكنا من تحقيق تقدم في الكثير من البرامج لاسيما مؤخراً

مشروع شبكة الامان الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة التي استجدت والذي اعتمدت فيه

معايير دولية مميزة مكّنت من توفير الدعم لأكثر من 140 الف عائلة لبنانية واشار السيد

كومار جاه الى ان مسؤولياته الجديدة في البنك الدولي سوف تتناول ملف المياه على الصعيد

الدولي في دول العالم، وانه سيبقى على تواصل مع دول الشرق الاوسط لأن مسألة المياه مهمة

جداً بالنسبة الى ابناء هذه المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً. واشار الى ان خلفه السيد كاريه خبير

في البنك الدولي وتبوأ مناصب عدة لاسيما في افريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

وابرز السيد كومار جاه اهمية القانون الذي اقره مجلس النواب في جلسته امس المتعلق

باتفاقية القرض للاستجابة الى حاجات لبنان من الطحين وقيمته 150 مليون دولار، مشيراً الى

ان البنك الدولي سيعمل مع وزارتي الداخلية والاقتصاد لضمان حسن تنفيذ المشروع، مع التطلع

الى الارتقاء بقطاع الزراعة والغذاء الى اعلى لاسيما وانه يوفر فرص عمل كثيرة.

وتحدث السيد كاريه شاكراً الرئيس عون على الترحيب به مؤكداً عزمه على متابعة

التعاون مع المسؤولين اللبنانيين من اجل تحقيق اهداف البنك الدولي في دعم لبنان وتمكينه من

تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها والتحديات التي تواجهه.

سفير ايرلندا

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير ايرلندا في لبنان السفير سيان اوريغان Sean

Oregan وقنصل ايرلندا في لبنان السفير جورج سيام، وذلك لمناسبة انتهاء مهمة السفير

اوريغان في لبنان. وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير الايرلندي خلال وجوده في

لبنان بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية-الايرلندية وتطويرها في المجالات كافة، متمنياً له التوفيق

في مهامه الجديدة.