الموظفون في قمة الغضب من التعاطي غير الجدي معهم... لكن هل يستمر الاضراب؟

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أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، إلى أن "ما يتم طرحه في الاجتماع الوزاري لا يتعدى كونه جزء من بدل نقل، وما يحكى عن مساعدة لـ90 بالمئة من الموظفين لا تصل إلى 150 ألفا"، وأوضحت أنه "من أجل إكمال شرط حضور الموظف في هذه الـ 3 أيام يجب أن يأخذ المساعدة مع الراتب ويمكن أن تكفي للحضور، لكن ماذا عن التعليم والوضع المعيشي والكهرباء والمياه". واعتبرت أن "ما يعطى للموظف مجرد بدل نقل لا تعليم ولا دواء ولا طعام".

وأكدت نصر في حديثٍ إذاعي، أن "الإضراب مستمر وقمنا بلقاءات واجتماعات مع كافة الموظفين ورأينا "سخط العالم" وهم في قمة الغضب من التعاطي غير الجدي مع القطاع العام". وشددت على أن "الموظف بحاجة إلى أجر وليس إلى عمل دون أجر، وهو لانتشال العائلات، ونحن نناضل من أجل حقنا".

ولفتت إلى "أننا نحن واللبناني في نفس المركب وبنفس المواجهة"، موضحةً أن "مطالبنا هي مطالب كل القطاع العام، لكن الأساتذة عادوا إلى العمل وإذا قبلوا بالفتات مثل المرة السابقة فيكون للأسف".