توقيع مذكّرة تفاهم بين TLScontact وOMT

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انطلاقًا من التزامهما بتوفير حلول فعّالة تسهّل شؤون اللبنانيين، وقّعت شركةOMT وشركة TLScontact مذكّرة تفاهم لتسديد رسوم الخدمة عبر OMT. وبذلك، أصبح بإمكان مقدّم طلب تأشيرة شنغن إلى فرنسا لدى TLScontact تسديد الرسوم المتوجّبة عند حجز موعد تقديم الطلب عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان.

وصرّح مدير TLScontact الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى بلال ضياء في هذه المناسبة: "هذا التعاون مع OMT هو نقلة نوعية في تسهيل عملية طلب تأشيرة الشنغن لفرنسا. ستستمر TLScontact في تقديم أفضل الخدمات من أجل تمكين دورها الرائد في هذا المجال بناءً على مبدأ الشركة: جعل السفر الدولي آمنًا وسهلاً لكل من الحكومة والمواطنين."

بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض: "من خلال هيكلية رقمية آمنة وأكبر شبكة وكلاء في لبنان، تستكمل OMT مهمّتها في تقليص المسافات وتسهيل المعاملات بين المؤسّسات وزبائنها، خصوصًا للخدمات التي يستفيد منها عدد كبير من المقيمين في لبنان، كخدمات TLScontact." وأضاف: "يبقى التعاون مع شركات خاصة ناجحة وموثوقة كالـTLScontact اعتزاز لنا وفي صميم رؤيتنا لتقديم باقة خدمات شاملة للزبائن."