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لبنان يدخل في ذروة الموجة الحارة

27
JULY
2022
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افاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن التالي:
 
تنخفض قيم ضغط المُنخفض الهندي الموسمي المسيطر  على شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر نحو 990hpa و 988hpa، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل الصحراوية الحارة نحو شمال افريقيا وجنوب اوروبا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين شمال مصر وسيناء وتركيا واليونان من الغرب والاردن وسوريا والعراق والكويت من الشرق ويكون لبنان في قلب التيارات الحارة المتجهة من المناطق المدارية الصحراوية شمالاً.
يدخل لبنان اعتباراً من يوم الاربعاء ولغاية الثاني من شهر آب في ذروة الحر بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين 32-34 ساحلاً و بين 38 و 40 درجة بقاعاً، والجدير ذكره انه في الاعوام السابقة اي ما قبل 2016 كانت المناطق البقاعية تشهد درجات حرارة مرتفعة تتخطى 45 درجة خلال شهري تموز وآب.
 
هذا ويسيطر اليوم، بالكامل، منخفض جوّي مداري، قادم من شمال الهند نحو دول الخليج، وسوف يضرب الامارات ودبي وابوظبي والشارقة، والعين والجوار بأمطار طوفانية وعواصف رعدية ليصل الى الدوحة يوم غد الخميس.
طقس لبنان خلال يومي الاربعاء والخميس مشمس وحار وصافي وحالة البحر، منخفض الموج حرارة سطح المياه 28 درجة.
 
الحرارة على الساحل: 33 نهاراً و 26 ليلاً  
في البقاع: 38-40 نهاراً و 21 ليلا
على الجبال 1200 متر: 30-32 نهاراً و 18
على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و  15 ليلا
‎الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 78 %ساحلاً و 27% بقاعاً
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