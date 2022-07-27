living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيصل الصايغ: نحن غير مقتنعين جدياً بعمل المجلس الأعلى

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في جلسة مجلس النواب المسائية، قدم النائب فيصل الصايغ في بدايتها استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب، وذلك بعد ساعات على انتخابه لعضويتها بالتزكية.  وأبلغ الصايغ الرئيس بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً لاحقاً.

وقال الصايغ لـ «اللواء»: نحن غير مقتنعين جدياً بعمل المجلس الأعلى وقدرته على القيام بأي دور لأن تركيبته الدستورية غير قابلة للعمل ولن يتقدم له اي دعوى او شكوى لأن آلية عمله صعبة تمنعه من العمل، عدا عن انه حصلت الانتخابات بالتزكية وبشكل سريع ودخل ناس وخرجت ناس، فقررنا بعد دراسة الوضع ان نكون خارج هذه التركيبة من دون ضجة او إحراج لأي طرف. واعتقد انه لن يكون للمجلس امكانية لإتخاذ قرار بظل هذه التركيبة القائمة.
وعلى هذا سيُصار الى تعيين نائب من نواب الاحتياط الثلاثة الذين يتم انتخابهم للمجلس.

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout