عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 تموز 2022

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الأخبار: هوكشتين عائد: تنازل واضح أم مناورة؟

رسائل الراعي الداخلية والخارجية: إمساك ببكركي... والرئاسة

هيام القصيفي

الديار: أول جلسة تشريعية تتحوّل الى «مهزلة»

أزمة الخبز تستعر تمهيداً لرفع الدعم

هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذرة

البناء: الإعلام «الإسرائيليّ» وقادة عسكريّون سابقون: تهديدات نصرالله جدّية ويجب إدراك أنه جاهز للحرب / عرض هبة الفيول الإيرانيّ يربك الحكومة ويحرّك الشارع… فهل يدعو عون لجلسة استثنائيّة؟ / سجالات وتجاذبات وتشريع في ساحة النجمة… وجنبلاط ينتقد بكركي ويهاجم جعجع في قضيّة المطران /



نداء الوطن: وعود فرنسية باستئناف "توتال" التنقيب فور الاتفاق على الترسيم

جلسة إصلاحية بنكهة "إباحية": "زعران" تحت قبة البرلمان!





اللواء: تعديل السرية المصرفية يخرق «التنمر والفوضى»: أولى إصلاحات الصندوق

جنبلاط يُطالب نصر الله بتجنب الحرب وينتقد جعجع.. وتجاذب حول الرواتب اليوم



النهار: مهزلة تشريعية وأوروبا تمدد للعقوبات اللبنانية



الجمهورية: المجلس في أول عبوره سجالات وإتهامات

"نحن فوق فوهة بركان"



l'orient le jour: Secret bancaire : l’aménagement de la loi... réaménagé par les députés