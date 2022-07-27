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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 تموز 2022

27
JULY
2022
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الأخبار: هوكشتين عائد: تنازل واضح أم مناورة؟

رسائل الراعي الداخلية والخارجية: إمساك ببكركي... والرئاسة
هيام القصيفي

 

 

 

 

الديار: أول جلسة تشريعية تتحوّل الى «مهزلة»
أزمة الخبز تستعر تمهيداً لرفع الدعم
هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذرة

 

 

 

 

البناء: الإعلام «الإسرائيليّ» وقادة عسكريّون سابقون: تهديدات نصرالله جدّية ويجب إدراك أنه جاهز للحرب / عرض هبة الفيول الإيرانيّ يربك الحكومة ويحرّك الشارع… فهل يدعو عون لجلسة استثنائيّة؟ / سجالات وتجاذبات وتشريع في ساحة النجمة… وجنبلاط ينتقد بكركي ويهاجم جعجع في قضيّة المطران /

 

 

 


نداء الوطن: وعود فرنسية باستئناف "توتال" التنقيب فور الاتفاق على الترسيم
جلسة إصلاحية بنكهة "إباحية": "زعران" تحت قبة البرلمان!

 

 

 



اللواء: تعديل السرية المصرفية يخرق «التنمر والفوضى»: أولى إصلاحات الصندوق
جنبلاط يُطالب نصر الله بتجنب الحرب وينتقد جعجع.. وتجاذب حول الرواتب اليوم

 

 

 


النهار: مهزلة تشريعية وأوروبا تمدد للعقوبات اللبنانية

 

 

 


الجمهورية: المجلس في أول عبوره سجالات وإتهامات

"نحن فوق فوهة بركان"

 

 

 


l'orient le jour: Secret bancaire : l’aménagement de la loi... réaménagé par les députés

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