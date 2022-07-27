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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 تموز 2022

27
JULY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تركزت التعليقات الإسرائيليّة في الصحف والقنوات التلفزيونيّة على دعوة القيادات السياسية والعسكرية الى التعامل بجدّية مع مضمون التهديدات التي تضمّنها كلام السيد حسن نصرالله وإقامة ميزان المصالح بعيداً عن العنتريّات بين التنازلات المطلوبة لحل تفاوضيّ والتكلفة المترتبة على الحرب.


كواليس

طالب مصدر نيابيّ وزير الطاقة إعداد مشروع مرسوم قبول الهبة الإيرانيّة من مادة الفيول لحساب كهرباء لبنان التي وعد بها السيد حسن نصرالله ومشروع رسالة الاستثناء من العقوبات الأميركيّة وإرسالهما لكل من وزير المال ورئيس الحكومة ليعرف اللبنانيّون مَن سيتجرّأ على رفض التوقيع.

 

 


نداء الوطن: خفايا

لاحظت مصادر متابعة لقضية توقيف المطران موسى الحاج أن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لم يفعل سوى تأكيد دور الحزب في افتعال هذه القضية ووقوفه وراءها من خلال التبريرات التي حاول من خلالها القول إن لا علاقة له بها.

 

شبّه مراقبون الدور الذي يقوم به قاضي تحقيق مثير للجدل بالدور الذي قام به المحقق العدلي في قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة في العام 1994.

 

تفيد معلومات أن عدداً من المصارف صرف موظفين كباراً لأسباب مسلكية وإدارية لها علاقة بأعمال يمكن أن تكون قذرة وتخضع للملاحقة والمحاسبة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لا يُخفي مسؤول كبير مفاجأته من أن أياً من المفوضين الدوليين ليس لديه إجابة مقنعة عن ملف عودة النازحين إلى بلادهم.


غمز
أبعد وزير خدماتي نفسه عن التواصل المباشر مع ممثلي القطاع العام، تاركاً المجال لوزير آخر محسوب على العهد.


لغز
تبيّن أن حواراً تلفزيونياً رُتّب على عجل، للردّ على قيادي حزبي رفيع، لإعتبارات بعضها داخلي، كما اتضح لاحقاً!

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