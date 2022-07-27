البناء: عرض هبة الفيول الإيرانيّ يربك الحكومة ويحرّك الشارع؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حول استعداد السيد حسن نصرالله لتأمين هبة من الفيول الإيراني لحساب كهرباء لبنان إذا ما تجرأت الحكومة على قبولها، تحول كلام السيد نصرالله الى حديث الناس في كل المناطق على خلفية الأزمة الخانقة التي تفرض تأثيراتها على كل مناحي حياة اللبنانيين، مع غياب الكهرباء، واشتعال بدلات تأمينها من المولدات بما يستهلك أكثر من قيمة الرواتب التي يتقاضونها، بينما بدت الحكومة مرتبطة فغاب رئيسها نجيب ميقاتي عن السمع، واكتفى وزير الطاقة وليد فياض بالقول إن قبول الهبة يحتاج الى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، دون أن يوضح ما اذا كان سيعدّ مشروع المرسوم ويوقعه ويرسله إلى وزير المال لتوقيعه ووضعه على طاولة رئيس الحكومة. وأعلنت مصادر وزارية أعلنت استعدادها لتأييد التوجه بطلب لإيران لهذه الهبة بالتوازي مع طلب الاستثناء من أي عقوبات أميركيّة.