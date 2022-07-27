living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: تركيا على خط «تعبئة» الفراغ السني مع استمرار الإنكفاء السعودي

27
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

منذ مطلع ايار الماضي تاريخ زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، تشهد الساحة السنية محاولات تركية «جادة» لـ»إختراق» الساحة السنية، لا سيما مع إستمرار الانكفاء السعودي عن لبنان، وكذلك إنكفاء «تيار المستقبل» ورئيسه سياسياً وانتخابياً ونيابياً، وحتى يسجل انكفاء حزبي لـ«تيار المستقبل» في الشمال وخصوصاً في طرابلس.

 


وتؤكد اوساط سنية شمالية وواسعة الإطلاع على الحراك السني الجاري في طرابلس، ان المدينة تعيش حالة من الفراغ والخواء السياسي، الذي خلّفه «تشرذم» الصف السني نيابياً بين مستقلين و»تغييريين»، وكذلك مع خروج البيوتات التقليدية والشخصيات السياسية من الساحة النيابية، والتي الفها الناخب الطرابلسي منذ العام 1992 ، من «تيار المستقبل» وممثليه التقليديين كالوزير السابق محمد الصفدي فالنائب السابق محمد كبارة ولو حل مكانه نجله كريم، الى آل كرامي والنائب السابق فيصل كرامي الى الرئيس نجيب ميقاتي.

 

ورغم تشتت الحضور السني بعد خروج «المستقبل» من الساحة النيابية والسياسية الطرابلسية، الا ان بعض القوى السنية المعتدلة، بدأت تلملم نفسها وتستعيد نشاطها من بوابة لمّ الشمل السني، على حد قول المصادر، فـ»الاحباش» الذين كسبوا مقعداً لطه ناجي حاضرون بقوة من خلال مؤسساتهم على الساحة الطرابلسية والشمالية. وكذلك تحافظ «الجماعة الاسلامية» على حضورها وجمهورها، كما تحافظ حركة «التوحيد الاسلامي» وحركة الشيخ سعيد شعبان على حضورها، وكذلك آل يكن الذين يكملون عبر مؤسساتهم مسيرة الشيخ الراحل والمؤسس فتحي يكن.

 

وتؤكد الاوساط ان الحركة السلفية المتشددة في تراجع ، خصوصاً مع تراجع القوى التكفيرية هزيمتها في الجرود اللبنانية، وأفول مشروعها في لبنان وسوريا والمنطقة، وتوقيف العديد من رموزها كالشيخ مصطفى الحجيري «ابو طاقية»، وكذلك رحيل داعي الاسلام الشهال في العام 2020 وملاحقة العديد منهم من بلال دقماق ونبيل رحيم الى توقيف الشيخ حسام الصباغ. في المقابل، تبدو بعض الوجوه السلفية «المعتدلة» في طرابلس في حالة من الجمود والترقب.

 

وتكشف الاوساط نفسها، انه منذ فترة قريبة نظم العديد من المشايخ الطرابلسين الصوفيين السُنّة، وبعضهم من المحسوبين على الشيخ اسامة الرفاعي، وهو رجل دين صوفي معارض للنظام السوري، جلسات نقاش واجتماعات في طرابلس.

 

وتشير الى ان هؤلاء يتلقون الدعم من النظام التركي، ويهدفون الى طرح انفسهم بديلاً للتيار السلفي المتشدد، وكذلك لتوجهات «صقور» «المستقبل» او القدامى، ومنهم امراء المحاور في التبانة والزاهرية وغيرهم، خصوصاً ممن يؤمنون ان السلاح طريقة مشروعة لمناهضة حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان.

 

وتلفت الاوساط الى ان الاتصالات جارية بين ممثلي «التيار الصوفي التركي» الجديد في طرابلس وبعض المشايخ والحركات الاسلامية في المدينة.

 

ولكن حركتهم لا تزال في إطار التشاور والتحشيد و»جس النبض» السني، خصوصاً ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبعد زيارته السعودية في ايار، ومن ثم سعيه للانفتاح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم الخلاف في الملف «الاخواني» واشتراطه اطلاق سراح الموقوفين من»اخوان مصر»، وزيارته اخيراً الى طهران ومشاركته في قمة طهران الرئاسية الثلاثية، يسعى الى الانفتاح على السنّة في المنطقة خارج «الصورة التقليدية والاخوانية» للنظام التركي.

 

وتشير الاوساط الى ان نجاح انصار «التيار الصوفي السني» الجديد في طرابلس مرهون بمدى نجاح اردوغان في توفير مظلة سنية تركية – مصرية- سعودية لمشروعهم. وعليه يبقى حراكهم استشرافياً واستكشافياً، ويكسر حدة الجمود الحاصل الآن على الساحتين السنية عموماً والطرابلسية خصوصاً.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout